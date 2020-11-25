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Bursa’da 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

25.11.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 3 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 3 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, yapılan aramalarda 735 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl İlçesi, Orhaniye, Mahmudiye ve Süleymaniye mahallesinde bulunan 3 farklı adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl JASAT, Yenice ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Alınan istihbari bilgiler sonucunda Y.D., H.K. ve M.L. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonucu ikamette bulunan H.K. ve M.L. gözaltına alınırken, firari Y.D.’yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin, ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı (Payp), 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı (Nargile), 5 gram metamfetamin, 42 adet hap, 305 adet captagon ve 430 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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