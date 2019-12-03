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Bursa’da 3 kişinin öldüğü kazada tutuksuz yargılanan sürücünün yargılanmasına başlanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bursa-Orhaneli yolunda meydana gelen kazasında Kemal Güneş (70), İsmail Güneş (75) ve Hanife Çavdar’ın (50) ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan dava açılan Mehmet Emin Turgut’un (38), yargılanmasına başlandı.

Bursa’da 3 kişinin öldüğü kazada tutuksuz yargılanan sürücünün yargılanmasına başlanıldı

Bursa-Orhaneli yolunda meydana gelen kazasında Kemal Güneş (70), İsmail Güneş (75) ve Hanife Çavdar’ın (50) ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan dava açılan Mehmet Emin Turgut’un (38), yargılanmasına başlandı. Sürücü Turgut," Pişmanım"Hava yağışlıydı. Direksiyon hakimiyetini korumak için elimden geleni yaptım. Pişmanım” dedi.
Kaza geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolu Nalınlar mevkisinde karşı yönden gelen ve Mehmet Emin Turgut (38) idaresindeki 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazada sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75) olay yerinde, Hanife Çavdar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.
Sürücünün yargılanmasına başlandı
Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesinde “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık Mehmet Emin Turgut, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Kazaya sebep olduğunu belirttikleri Turgut’tan şikayetçi olduklarını dile getiren yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakkında adli kontrol uygulaması bulunan sanık Mehmet Emin Turgut ise kazanın gerçekleştiği sırada direksiyon hakimiyetini korumak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak beraatini isteyerek, “Pişmanım” dedi.
Cumhuriyet savcısı ara kararında sanık Turgut’un tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise Turgut’un haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yargılanmasına hükmederek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

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