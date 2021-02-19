Bursa’da 3 okulu soyan hırsızlar kamerada...

Bursa’da 3 farklı okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesinde 3 farklı okulda meydana gelen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık için okula otomobille gelen şüpheliler içeride bulunan, 5 Adet laptop , 1 Adet Tablet , 1 Adet LCD televizyon, 1 Adet şarjlı matkap, 9 Adet ses bombası (ses yükseltici), 1 Adet büyük el feneri, 2 adet el telsizi ve 2 adet flash bellek çalarak kayıplara karıştı.

Okula sabah gelen görevliler durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimi ekipleri şüphelilerin Özbekistan doğumlu 49 yaşındaki S.Ç, Azerbaycan doğumlu 33 yaşındaki R.G. ve S.T. olduğunu belirledi. Kaçtıkları aracın plakasından yola çıkan ekipler şüphelileri yakalayarak suç aletleri 4 adet demir kesme makası ve 2 çift eldivenle gözaltına aldı. Okullardan çalınan malzemeler de bulunarak geri teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

