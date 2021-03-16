Bursa’da 3 tarihî eser kaçakçısına suçüstü

Bursa’da 900 bin liralık tarihî eser ele geçirildi.

Evinde sakladığı tarihî sikke, heykel ve çeşitli objeleri satmak için müşteri aradığı ihbar edilen Y. Y. isimli şahsı jandarma takibe aldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen operasyonda, Y.Y.’nin Görükle’de bulunan apart dairesine baskın yapıldı. Söz konusu evde Y.Y, E.E.A., M.G. suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda, 1 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Yunan dönemine ait gümüş sikke, 6 adet Doğu Roma dönemine ait bronz heykel, 4 adet Helenistik döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet Sümerler dönemine ait tablet ele geçirildi.

Yakalanan Y.Y, E.E.A. ve M.G. hakkında adlî işlem başlatılırken, ele geçirilen eserlerin tamamı Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ele geçirilen tarihî eserlerin değerinin yaklaşık 900 bin lira olduğu belirtildi.

