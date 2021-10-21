Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 1800 kişi sorgulandı, 35 iş yeri ve 400 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Görükle semtinde 300 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulama, eş zamanlı olarak havadan drone ile de takip edildi.

Denetlenen 400 araçtan 10'una 9 bin lira idari para cezası kesildi. 1800 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 35 iş yerinden 27'sine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.



