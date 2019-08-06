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Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

BURSA'da jandarma ekipleri, 'kaçak ve sahte alkol' denetimi yaptı. 304 personelin katılımıyla 201 alkollü işletmeye eş zamanlı düzenlenen denetimde kaçak içki satan 2 işletmeye ceza kesildi.

Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarma ekipleri, 'kaçak ve sahte alkol' denetimi yaptı. 304 personelin katılımıyla 201 alkollü işletmeye eş zamanlı düzenlenen denetimde kaçak içki satan 2 işletmeye ceza kesildi. Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'kaçak ve sahte alkolle' mücadele kapsamında il genelinde denetim yaptı. 304 personel ile gerçekleştirilen denetimde 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 bin 237 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Denetimde 2 işletmede 24 litre kaçak alkollü içecek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçak içki bulunduran işletme sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını

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