Bursa’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bu sabah Mudanya’da saat 07.11’de 2.0 büyüklüğünde ve 07.24’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

