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Bursa’da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa’da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 02:51 | Son Güncelleme

Bursa’da 3.2 büyüklüğünde deprem...

Bursa’da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa’da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi.

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