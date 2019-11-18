Bursa’da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa’da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi.

Bursa\u2019da 3.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem... Bursa\u2019da iki g\u00fcn arayla ya\u015fanan ikinci deprem, merkez \u00fcss\u00fc Bursa olan 3.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem yerin yakla\u015f\u0131k 10.2 km alt\u0131nda meydana geldi.PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fehirleri a\u00e7\u0131kland\u0131!Bursa'da korkutan deprem!Pendik'te erkek \u00e7ocu\u011fa taciz iddias\u0131 mahalleyi kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131
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