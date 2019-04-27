Bursa'da 4. Geleneksel El Sanatları Festivali

Bursa'da 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, çocuk ve gençlerin ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası festivalde, Türk süsleme sanatları, çocukların ve gençlerin beğenisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Yıldız'ın, 24 Nisan'da, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışını yaptığı festivalde, 48 ilden ve 6 misafir ülkeden 124 sanatçının 88 sanat dalında ürettikleri el sanatı ürünleri sergilendi.

Geleneksel sanatlara olan ilginin okul çağlarından başlayarak gelecek nesillere aşılanmasının hedeflendiği festivalde, bakanlık belgeli 40 sanatçının olduğu, çocukların ve gençlerin çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam ve keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlardaki çalışmaları ustalarından izleme fırsatı bulduğu belirtildi.