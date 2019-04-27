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Bursa'da 4. Geleneksel El Sanatları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Festivalde, çocuklar ve gençler çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam ve keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlardaki çalışmaları ustalarından izleme fırsatı buldu

Bursa'da 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, çocuk ve gençlerin ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası festivalde, Türk süsleme sanatları, çocukların ve gençlerin beğenisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Yıldız'ın, 24 Nisan'da, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışını yaptığı festivalde, 48 ilden ve 6 misafir ülkeden 124 sanatçının 88 sanat dalında ürettikleri el sanatı ürünleri sergilendi.

Geleneksel sanatlara olan ilginin okul çağlarından başlayarak gelecek nesillere aşılanmasının hedeflendiği festivalde, bakanlık belgeli 40 sanatçının olduğu, çocukların ve gençlerin çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam ve keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlardaki çalışmaları ustalarından izleme fırsatı bulduğu belirtildi.

Okan İbiş, burada yaptığı konuşmada, halk oyunu ve müziği, geleneksel tiyatro, halk mutfağı, mevsimlik bayramlar, inançlar-inanışlar, halk edebiyatı ve halk mimarisi gibi konularda Bursa'dan 3 bin 30 adet bilgi ve belgeyi Bakanlığın Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydettiklerini aktardı.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 16 sanatçıya daha tanıtım kartı verildiğini ifade eden İbiş, geleneksel sanatların gelecek nesillerin ellerinde ölümsüzleşmesi için büyük gayret sarf ettiklerini bildirdi.

Romanya'nın Bükreş ve Köstence, Bulgaristan'ın Şumnu ve Filibe, Kosova'nın Prizren, Arnavutluk'un İşkodra, Batı Trakya'nın Gümülcine ile Azerbaycan'ın Şeki kentlerinden ustaların yer aldığı festivalin, 28 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı

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