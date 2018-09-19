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Bursa'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Bursa'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

Bursa'da, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli L.A.R, annesiyle Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki yakınlarına gitti.

Annesi ve ev sahibinin mutfakta olduğu sırada pencere önündeki koltuğa çıkan çocuk, açık olan pencereden aşağıya düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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