Bursa'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk öldü

Bursa'da, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli L.A.R, annesiyle Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki yakınlarına gitti.
Annesi ve ev sahibinin mutfakta olduğu sırada pencere önündeki koltuğa çıkan çocuk, açık olan pencereden aşağıya düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum