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Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:38 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesi Marmara Denizi açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.07'de merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesinin 9.5 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkez ile Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ilçeleri ve Balıkesir’in Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdek ilçelerinden de hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesi Marmara Denizi açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.07'de merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesinin 9.5 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkez ile Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ilçeleri ve Balıkesir’in Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdek ilçelerinden de hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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