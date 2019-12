Bursa’da 5 bin metal işçisi eylem yaptı

Bursa’da 5 bin metal işçisi 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca eylem yaptı.

Kent Meydanına ellerinde pankartlar ve sloganlar atarak gelen Bursa’daki çeşitli fabrikalarda çalışan Türk Metal Sendikasına bağlı 5 bin işçi, hakları olan zammı istediklerini belirterek eylem yaptı. Uzun süre slogan atan işçiler, haklarını alana kadar eylemlerinin devam edeceğini belirtti.

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi tarafından 52 bin üyeyi temsilen basın açıklaması yapan Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, "Türk Metal’le MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri,7 Ekim 2019 tarihinde resmen başladı. Ancak bizim hazırlıklarımız, bu tarihten çok önce başlamıştı. Çünkü bu sözleşmenin, üyemiz açısından hayatî önem taşıdığını biliyorduk. Bunun için,her şeyden önce, üyemiz ne istiyor, ne bekliyor bunu tespit ettik. İki ayrı anket düzenledik. O anketlerden elde ettiğimiz sonuçları, bilimsel veriler ve hayatın gerçekleriyle harmanladık. Günlerce ara vermeden çalıştık. Sonunda ortaya çıkan çalışmayı, üyemizin onayına sunduk. Üyelerimiz, temsilcileri aracılığı ile tek tek her maddeyi onaylayarak taslağını oluşturdu. Yani MESS’e verilen ve üyemizin namusu gibi sahip çıktığı bu taslak, aslında kendi taslağıdır. O taslak, bizim de onurumuzdur, Türk Metal’e emanettir. O yüzden herkes bilsin ki, biz o emanete halel getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, kimseye eyvallah demeyiz. Ancak bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen MESS’le uzlaşamadık. Müzakerelerin 5. oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, yeni hakları konuşalım derken, Onlar, Kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz, çağdaş çalışma şartları derken, onlar, esnek çalışma, kıstalyem, denkleştirme gibi çağ dışı uygulamaları dayattılar. Biz alın terimizin karşılığı deyince de, onlar, size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu, bizim için sözün bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk, masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi. O sesler, hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metalci’nin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Türk Metal olarak, üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz. Direne direne kazanacağız. İşverenin ezberinde enflasyon kadar zam, Dilinde kriz sözcüğü var. Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki, zor günler sizin için geçicidir, ama bizim süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin krizinin geçici, bizimki süreklidir. Ama biliyoruz ki bu bizim kaderimiz değildir. İki yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye’nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz. Çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafere bizim olacak. Zafer sendikasına inanan Türk Metalci’nin olacak. Sürecin kritik bir aşamasına giriyoruz. Bundan sonra hangi yolu izleyeceğimize, yine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Bunun için 24 Aralıkta Genişletilmiş Temsilciler Meclisimizi topluyoruz. Ankara’daki bu toplantıya, MESS kapsamındaki bütün temsilcilerimiz katılacak. Bundan sonra izleyeceğimiz yol haritamıza orada karar vereceğiz. Hareket planımızı orada belirleyeceğiz. Ancak şimdiden hazır olun. Eyleme, direnişe hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal’in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok. Biz Türk Metal olursak, bilin ki zafere ulaşırız. Zafer direnen emekçinin, direnen Türk Metalci’nin olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.