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  4. Bursa’da 5 DAEŞ’liden 4’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bursa’da 5 DAEŞ’liden 4’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Bursa ve Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 5 DAEŞ’liden 4’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bursa ve Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Bursa ve Mersin’de 5 kişinin sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DEAŞ propagandası amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da 5 DAEŞ’liden 4’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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