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Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

BURSA'nun Nilüfer ilçesinde, kolonlarında hasar saptanan 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)

Enver Fatih TIKIR/BURSA), (DHA)- BURSA'nun Nilüfer ilçesinde, kolonlarında hasar saptanan 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Binanın yanındaki bir apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdu da güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Görükle Mahallesi'nde Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı'nda oturan askere gidecek gencin evinde toplananlardan bazıları, binadan 'çıtırtı' sesi geldiğini fark etti. Asker uğurlaması için eve gelen gencin yakınlarından inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, bodruma inerek kolonları kontrol etti. Binanın iki taşıyıcı kolonunda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark eden Korkmaz, bina sakinlerini uyararak evlerini boşaltmalarını istedi. 11 dairenin bulunduğu bina kısa sürede boşaltılarak, polis ve itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, binada kalan 'Maya' adlı köpeği merdivenli araçla eve girerek kurtardı.
ÇEVRESİNDEKİ İKİ BİNA DA BOŞALTILDI
Ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binanın yanındaki apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdunu da güvenlik amacıyla tahliye etti. Kolonlarında hasar saptanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.
'ÇATIRTI SESİ GELDİ'
Kolonlardaki hasarı fark eden inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, binada oturan askere gidecek kuzenini uğurlamak için evine geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Binadan 'çatırtı' sesleri geldiğini söyledi arkadaşlar. İndim, baktım kolonların kırıldığını, taşıyıcı kolonların hasar gördüğünü fark ettim. Demirlerin genleştiğini gördüm. Binanın boşaltılmasını istedim. Polis ve itfaiyeyi aradım, yardım istedim. Binanın yıkılmasına neden olacak derecede hasarlı 2 kolon da. Yaklaşık 20 yıllık bir bina. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir bina. Binaya girilmez kesinlikle."

FOTOĞRAFLI

Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)Bursa'da 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi (2)

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