Bursa’da 5 katlı binada korkutan yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda ihmal sonucu binanın girişindeki kağıt ve suntaların tutuşması ile

yangın çıktı. Dumandan 3. kattaki evlerinde mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.35 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın giriş kısmında ihmal sonucu kağıt ve suntaların tutuşması ile yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan binanın 3. katındaki evlerinde mahsur kalan anne Şevval A. ve oğlu Abdurrahman A. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

