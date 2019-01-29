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Bursa’da, 5 kişiden 1’i şeker hastası

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 03:20 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde görev yapan Endokrinoloji Uzmanı Dr.

Bursa’da, 5 kişiden 1’i şeker hastası

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde görev yapan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Özcan Çiftçi, Bursa’da her 5 kişiden birinin şeker hastası olduğunu söyledi. Çiftçi, şeker hastalığı konusunda uyarılarda bulunurken, “Dünyada şeker hastalığı sıklığı yüzde 8,5'tir. Ülkemizde bu oran malesef yüzde 13,7 iken, Bursa’da ise yüzde 20'nin üzerindedir” dedi.
İnegöl’ün ilk ve tek Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları muayenesi açıldı. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı sırada istifa eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Çiftçi, doğduğu yer olan İnegöl’de geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa Mahallesi'nde özel muayenehanesini açtı. Endokrinolojinin çok zor bir bölüm olduğunu dile getiren Çiftçi, “Endokrinoloji, hormon eksiklikleri veya fazlalıkları sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarla ilgilenen bilim dalı. Endokrinologlar da ortaya çıkan bu hastalıkları tedavi etmekle yükümlü olan doktorlar. Bir doktorun Endokrinoloji uzmanı olabilmesi için 14 yıl eğitim görmesi gerekiyor. Bu noktaya gelmek kolay değil. 5 yıldır Endokrinoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde çalışan Endokrinoloji uzman sayısı 210. Türkiye’deki toplam rakamın 400 olduğunu biliyorum. Bu konuda çok emin değilim ama sayımız oldukça az. 2013 yılında Çorlu Devlet Hastanesi’ne atandığımda Türkiye’de ilk ve tek ilçede çalışan Endokrinoloji uzmanıydım. Şu anda İnegöl’de çalışan tek Endokrinoloji uzmanıyım” dedi.
'ŞEKER HASTALIĞI SIKLIĞI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR'
Şeker hastalığı konusunda bilgiler veren Çiftçi, “Klasik olarak çok su içme, çok idrara çıkma, çok yemek yeme, kilo kaybı, halsizlik gibi belirtiler olduğu bilinse de birçok hasta, kan şekerleri 400-500 olmasına rağmen hiçbir şikayeti olmayabilir ve tamamen rastlantısal olarak başka bir hastalık için yapılan başvuruda saptanabilir. Hastalığın bu denli sinsi olarak seyretmesi maalesef birçok hasta için geriye dönüşsüz komplikasyonlara sebebiyet vermektedir. Şeker hastalığı, körlüğün, böbrek yetmezliğinin, kalp krizi ve felç, uzuv kaybı gibi hastalıkların belirgin sebebidir. Erken tanı, teşhis ve tedavi ile bu gibi komplikasyonlardan kaçınmak mümkündür. Maalesef şeker hastalığı sıklığı günden güne artmaktadır. Adeta bir salgın haline geldiği söylenebilir. Bu durumdan genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler, yani yediklerimiz, içtiklerimiz, çevre kirliliği ve şişmanlık olarak bilinen obezitenin belirgin etkisi bulunmaktadır. Dünyada şeker hastalığı sıklığı yüzde 8,5'tir. Maalesef ülkemizde bu oran yüzde 13,7'dir. Bursa'nın özelinde bu durum kirlilik nedeniyle çok daha olumsuz bir duruma dönüşmüş ve bu oran Bursa için yüzde 20'nin üzerindedir. Yani Bursa'da yaşayan her 5 kişiden biri farkında veya değil, şeker hastası olarak kabul edilebilir" dedi.

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Bursa’da, 5 kişiden 1’i şeker hastası

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