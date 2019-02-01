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Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde soymak için girdikleri markette alarmın sesiyle panikleyen karı-koca hırsızlar, boş kasayı alıp kaçtı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde soymak için girdikleri markette alarmın sesiyle panikleyen karı-koca hırsızlar, boş kasayı alıp kaçtı. Hırsızlar bindikleri taksiyle kaçarken kıskıvrak yakalandılar.
Olay, Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Servet Koçan’a ait markete gece 03.00 sularında gelen karı-koca ilk önce etrafı kolaçan ettiler. Ardından parke taşı ve tekmelerle marketin camını kırarak içeri girdiler. Alarmın çalmasıyla panikleyen ikili, içeride bulunan yazar kasayı alarak hızla kaçmaya başladılar.
Alarm sesinin etkisiyle komşular tarafından ihbar edilen olayda taksiye binen hırsızlar taksicinin emniyet ekiplerine bildirmesiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili açıklama yapılan iş yeri sahibi Servet Koçan şunları söyledi: "Gece yarısı karı koca ellerine aldıkları taşla önce marketin camını kırıyorlar. Bu sıra alarm devreye girince hemen girişte bulunan yazar kasalarını alıp kayıplara karışıyorlar. Olay 50 saniyede olup bitiyor. Kasaların içerisinde fazla para yoktu. Uzun uğraşları sonucu birini açmayı başarmışlar diğerini ise açamamışlar. Olayın ardından emniyet ekipleri hızlı bir şekilde şahısların peşine düşerek, kaçtıkları taksiden indikleri sırada kıskıvrak yakalandılar. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyoruz. Kasalar kullanılmaz halde bize zararları yaklaşık 5 bin TL oldu. Şahıslardan şikayetçiyiz, umarız gereken cezayı alırlar."

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 50 saniyelik soygun kameraya böyle yansıdı
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