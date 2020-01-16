Bursa’da 536 bin öğrenci tatile giriyor

Bursa’da 1897 okulda 586 bin 993 öğrenci ve 39 bin 870 öğretmen yarı yıl tatiline giriyor.

Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, ““Ülkemizin 2023 hedefleri arasında stratejik bir öneme sahip olan yerli otomobilimize Bursa olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleki eğitimde gösterdiğimiz başarının yerli otomobilimizin üretiminde yer alacak kalifiye teknik elemanları yetiştirmekle taçlandırılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte ülkemize ve şehrimize layık olmak için daha fazla gayret ve istekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarını gözünden sakınan kıymetli velilerim, evlatlarınızı büyütüp yetiştirmek ve okutmak için verdiğiniz gayret takdire şayandır. Bugün alınan karneler, öğretmenlerimizin bir dönem boyunca çocuklarımızla ilgili oluşan kanaatlerinden ibarettir. Karneleri, bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak görmeyelim. Çocuklarımızın göstereceği her türlü başarıda yanlarında yer alarak, güven ve inançla desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancım tam. Tatil sürecinde çocuklarınızla vakit geçirmeye özen gösterin. Zira gelecekte hem sizin hem de çocuklarınızın hatırasında kalacak en önemli günler, bugünler olacaktır” dedi.

