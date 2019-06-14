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Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da da 577 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da da 577 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin yaz tatili süreci de başlamış oldu.
Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da ise 577 bin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün karnelerini aldı. İlk defa karne alan minik öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bursa’da bin 652 okulda 577 bin öğrenci, 38 bin 962 öğretmen ve 3 bin 266 idareci için uzun bir tatil süreci başladı.
Bursa Mustafa Dörtçelik İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, minikleri kitap okumaları ve yaz kurslarına yönelmelerini söyledi.
Karne dağıtım töreninden sonra kısa bir açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa’ya bakıldığı zaman oldukça başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlandı. Bugün itibariyle çocuklarımıza karnelerini verdik. 3 aylık bir tatil dönemi başlıyor. Bu dönemde ailelerden ricamız, çocukların karnelerine bakarak onları cezadan öte, düşük notlu derslerine katkı sunmalarını bekliyoruz. Yazın çocuklarına daha çok ilgi alaka göstererek zaman geçirmelerini istiyoruz. Aileler çocuklarının hem kişilik gelişimleri hem kültürel, sportif gelişimi anlamında da çeşitli etkinlikler yaptırmalarılar. Yaz kurslarına çocuklarını göndermelerini ve kitap okutulmasını ailelerden rica ediyoruz. Kültürel ve tarihi gezilerin yanında, sinema, tiyatro gibi etkinliklere teşvik ederek yönlendirmelerini bekliyoruz” dedi.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa’da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
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