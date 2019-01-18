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Bursa'da, 5'inci kattan atlayan hemşire öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki hemşire E.

Serkan AKKUŞ-Mehmet İNAN, BURSA-(DHA) Bursa'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki hemşire E. İ. bunalıma girip 5 kattan kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç hemşire tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Bursa'da bir hastanede kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki E. İ., sabah saat 05.00 sularında arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı. Sigara içmek yerine camdan kendini boşluğa bırakan genç hemşire 5?inci kattan zemine çakıldı. İ'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç hemşireye ilk müdahalesinin ardından İ'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E. İ. hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, E. İ'nin arkadaşlarının ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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