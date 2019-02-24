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Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçen araca çarptı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçen araca çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada, yaralanan olmadı. Kaza sabaha karşı merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Yönetimindeki 16 KB 680 plakalı otomobille aşırı süratlı şekilde ilerlediği öne sürülen Batuhan K. (20), kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Y. (48) yönetimindeki 16 KOD 55 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan Kazancı'nın otomobili, park halindeki 16 D 0265 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dolmuş da yine iki otomobile çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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