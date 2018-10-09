Bursa'da 6 kilo esrar ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, evinde 6 kilo esrar ele geçirilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ü.K.'nin oturduğu merkez Osmangazi ilçesindeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 kilo esrar ile çok sayıda paketleme malzemesi bulundu. Uyuşturucu maddeyi paketleyerek satıcılara teslim etmeye hazırlandığı ileri sürülen Ü.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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