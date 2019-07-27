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Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

  Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Son günlerde, kullananların ciddi sağlık sorunları yaşamasına hatta hayatlarını kaybetmesine sebep olan sahte içkiye yönelik olarak Ticaret Bakanlığına bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına gelen ihbarı esas alan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, gerek Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan inceleme, gerekse sahada gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda sahte içkilerin tutulduğu adres tespit edildi. Konuya ilişkin adli makamlara bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

6 TON AĞIRLIĞINDA 6 BİN 30 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen adres çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bölge detaylı bir biçimde arandı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalar sırasında bölgede bulunan şüpheli bir kamyonun, brandayla kapatılan kasası açıldı. Açılan kasada, yasa dışı yollarla üretilen, üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrol ve etiketi bulunmayan 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Yakalanan sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir.

Görüntü dökümü

-Operasyondan genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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