HABER

Bursa’da 6 yaşındaki çocuğu yangından komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Alevler arasında kalan 6 yaşındaki Efe’yi komşuları kurtardı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Turgut Er’e ait evin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek alt kattı bulunan balkon ile bir kömürlüğe sıçradı. Yangın sırasında alevler arasında kalan 6 Yaşındaki Efe Er ise komşular tarafından kurtarılarak dışarıya çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yarım saatlik çalışma neticesinde yangını söndürdü. Yangın neticesinde balkon ve kömürlükte maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Alanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölüAlanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandıUyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.