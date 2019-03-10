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Bursa'da 7 asırlık tescilli 2 servi ağacını tahrip ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

Elbeyli Mahallesi Muhtarı Hasan Ünal: -"Ağaçlardan birinin gövdesinde ateş yakılmış. Diğerinin ise bazı dallarına zarar verilmiş. Gövdesi yanan ağaç devrilmiş durumda"

Bursa'nın İznik ilçesinde 700 yıllık tarihi bulunan ve 6 yıl önce tescillenen servi ağaçlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde bulunan, gövde genişliği 6, uzunluğu ise 20 metreyi bulan tescilli 2 tarihi ağacın birinin gövdesindeki oyukta kimliği belirsiz kişilerce ateş yakıldı.

Ağacın yanarak devrildiğini duyan mahalle sakinleri, zarar veren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Elbeyli Mahallesi Muhtarı Hasan Ünal, servi ağaçlarının 700 yıllık olduğunu belirterek, "Ağaçlardan birinin gövdesinde ateş yakılmış. Diğerinin ise bazı dallarına zarar verilmiş. Gövdesi yanan ağaç devrilmiş durumda. Ağaçları bu duruma getirenlerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Ağaçların fotoğrafını çekmek için Elbeyli'ye geldiğini söyleyen Ali Aşık ise "Elbeyli'de tarihi servi ağaçlarının olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim ancak ağaçları bu vaziyette görünce üzüldüm." diye konuştu.

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AĞAÇ Bursa

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