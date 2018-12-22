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Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 02:49 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde çatısında yangın çıkan apartman, bina sakinlerinin tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokağı'nda sitede bulunan 7 katlı bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen doğal gaz ve elektrik ekipleri, binadaki enerji hatlarını kontrollü olarak kesti. Polis ekipleri de önlem amacıyla apartmandaki vatandaşların tahliyesini sağladı.

İtfaiye görevlileri, merdivenli araçla çatıya uzanarak alevlere müdahale etti.

Yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 10 itfaiye aracıyla bir saat süren çabaları sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan ve binada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın

- Merkez Osmangazi ilçesinde çatısında yangın çıkan apartman, bina sakinlerinin tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını

Bursa'da çatı yangını
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apartman bina Bursa çatı yangın

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