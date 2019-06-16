HABER

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bursa’da traktörüyle pikniğe giden adam unuttuğu ızgarayı almaya giderken 70 metre yükseklikteki uçurumdan uçarak hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da traktörüyle pikniğe giden adam unuttuğu ızgarayı almaya giderken 70 metre yükseklikteki uçurumdan uçarak hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Çoşkun Durmaz ailesiyle pikniğe gitti. Piknik alanına gittiklerinde unuttuğu ızgarayı almak için geri dönen Durmaz, dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör ile 70 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlanarak traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayı gören talihsiz adamın ailesi hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri uçurumdan aşağıya yuvarlanan adamı çıkartmak için AFAD’a haber verdi. Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda Durmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Olay karşısında sinir krizi geçiren aileyi sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti

Bursa’da 70 metre yükseklikten traktörle uçan adam hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.