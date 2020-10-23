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Bursa’da 70’lik deden 400 gram esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 yaşındaki dededen 400 gram esrar çıkarken operasyon kapsamında toplamda 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 yaşındaki dededen 400 gram esrar çıkarken operasyon kapsamında toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 70 yaşındaki E.Ş.’nin ikametinde yapılan aramalarda 400 gram esrar bulunurken diğer şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, A.Y., İ.B., R.F., E.Ş. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi.

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