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Bursa'da 72 yaşındaki yolcu otobüste darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

Bursa'da 72 yaşındaki yolcu otobüste darbedildi

Bursa'da "ücretsiz seyahat kartı" nedeniyle tartıştığı otobüs şoförü tarafından darbedildiği öne sürülen 72 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Cemal Nadir Caddesi'ndeki Timurtaşpaşa durağında otobüse binen N.B (72), ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu.

Cihazın kartı okumadığını öne süren N.B'yi, otobüs şoförü R.A. (55) araçtan indirmek istedi.

Otobüsten inmek istemeyen N.B. ile R.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede N.B, başından ve kolundan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan N.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Bursa darp kavga OTOBÜS yolcu

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