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Bursa'da 8 eski polise FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 eski polis gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 eski polis gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 eski polis gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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