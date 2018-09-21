Bursa'da 8 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren perde fabrikasında akşam yemeği yiyen 8 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren perde fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya 16.00- 00.00 vardiyasında çalışmak üzere gelen işçiler, akşam saat 20.00'de yemek yemek için yemekhaneye gitti. Özel yemek firmasından gelen yemekleri tüketen 20 işçiden 8 kadın, yaklaşık bir saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Yemekten zehirlendiği düşünülen işçiler Sibel A. (32), Mümine E. (35), Necla M. (23), Sevim G. (26), Kader M. (19), Elif B. (20), Zehra M. (20), ve Hafize P. (37) mideleri yıkandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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