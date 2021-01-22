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Bursa’da 8 tutuklama 54 yakalama

22.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 8 kişi tutuklanırken, 54 kişi gözaltına alındı.Gemlik’te farklı dönemlerde yapılan çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 8 kişi tutuklanırken, 54 kişi gözaltına alındı.
Gemlik’te farklı dönemlerde yapılan çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün takibi ile yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şahıslar hakkında da, tutuklama kararı çıkarıldı. Çalışmada 102 gram esrar ele geçirildi.
Gemlik’te ikamet ve işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı 12 hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsızlık olayları ile alakalı 16 kişi yakalandı. İşlemler sonrasında adliyeye çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 9 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca farklı suçlardan aranması bulunan 36 şahıs da yakalandı.

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