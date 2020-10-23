HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da 850 bin liralık hırsızlık kameralarda

Bursa’da 850 bin liralık hırsızlık kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bursa’da hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, çalıntı otomobille polis otosuna çarptı.

Bursa’da hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, çalıntı otomobille polis otosuna çarptı. Ekiplerin yapmış olduğu operasyon sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen ve 33 adet farklı suçtan aranan 40 yaşındaki M.S.’yi yakalamak için düğmeye bastı.
Ekipler, şüphelinin 11 farklı işyeri ve 1 evden yaptığı hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler şüpheli M.S.’yi saklandığı ikametinde düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli M.S.’nin 11 farklı işyeri, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı, 2 olay 6136 kanuna muhalefetten, 1 uyuşturucu madde ve 1 kamu malına zarar vermekten hakkında işlem yapıldığı ve hırsızlıkların toplamında 850 bin lira zarar verdiği belirlendi. Ayrıca, M.S.’nin çalıntı otomobille polis otosuna çarptığı da öğrenildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttüBursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi
Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
Annesini korumak isteyen Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Edirne'ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.