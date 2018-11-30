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Bursa’da 94 sanıklı FETÖ davasında ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, aralarında adliye eski katiplerinin de bulunduğu, 4'ü tutuklu 94 sanık hakkında açılan ve Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasında karar çıktı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, aralarında adliye eski katiplerinin de bulunduğu, 4'ü tutuklu 94 sanık hakkında açılan ve Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 94 sanıktan 24'ü hakkında 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, 41 sanığın dosyasını ayırdı, tutuksuz sanıklardan 29'unun ise beraatine karar verdi.
Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi. Heyet, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. FETÖ üyeliği suçundan tutuklu sanıklar Serkan Kılıçaslan ve Mevlüt Kılınç'a 7 yıl 6'şar ay, Halil İbrahim Gökten ve Tunahan Özdoğan'a 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezaları verildi. Tutuksuz sanıklardan biri 7 yıl 6 ay, 5’i 6 yıl 10 ay 15’er gün, 7'si 6 yıl 3'er ay, 2'si 4 yıl 2'şer ay, 5'i 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada, 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanıklardan biri hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 41 sanığın dosyasını ayıran eden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan 29'ununun ise beraatine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Gökten ve Tunahan Özdoğan'ın kararla birlikte tahliyesine, Serkan Kılıçaslan ile Mevlüt Kılınç’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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