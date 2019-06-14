HABER

Bursa’da A Capella rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

BURSA Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Bahar Konseri’nde çocuk, genç, oda ve karma korolar ile A Capella Boğaziçi grubu sahne aldı.

Bursa’da A Capella rüzgarı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Bahar Konseri’nde çocuk, genç, oda ve karma korolar ile A Capella Boğaziçi grubu sahne aldı.
Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Çalışma Grubu, Dünya Müziği Derneği (DMD) işbirliğiyle düzenlediği Bahar Konseri ile 2018-2019 sezonunu sonlandırdı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu’nda düzenlenen programda Çocuk Korosu Sude Temizkan’ın, Gençlik Korosu Minanur Balcan’ın, Oda Korosu Levent Sezgin’in, Karma Koro ise Dr. Gülnihal Gül şefliğinde sahne aldı. Korolara piyanoda Çağlar Burgazlıoğlu ile Mert Bozdemir eşlik etti. Konserin ikinci bölümünde ise enstrüman olarak sadece insan sesini kullanan A Capella Boğaziçi grubu sahne aldı. ‘Darıldın mı Cicim Bana’, ‘Sarı Gelin’ ve ‘Fidayda’ gibi eserler ile ‘70’ler’ ve ‘90’lar’ potpori parçalarını kendine özgü bir şekilde seslendiren A Capella Boğaziçi, Bursalı sanatseverleri coşturdu.
Programın sonunda Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar tarafından A Capella Boğaziçi Grubu üyelerine, merhum Dr. Parkan Sanlıkol’un eşi Fethiye Sanlıkol tarafından ise koro şeflerine çiçek takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa’da A Capella rüzgarıBursa’da A Capella rüzgarıBursa’da A Capella rüzgarıBursa’da A Capella rüzgarı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bulgaristan, 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade ettiBulgaristan, 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim ettiİranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.