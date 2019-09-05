Bursa’da acı ölüm...

Bursa’da inşaatı devam eden yurdun sekizinci katından düşen inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan ve yapımı devam eden yurt şantiyesinde meydana geldi. İnşaat çalışanlarının iddiasına göre, 20 yaşındaki Adem Türk sekizinci katta vinç yardımı ile çıkarılan malzemeleri indirmeye başladı. O sırada dengesini kaybeden genç işçi 22 metre yüksekten düşerek feci şekilde can verdi. Türk’ün arkadaşları yaşanan durum karşısında sinir krizi geçirirken, hemen 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.