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Bursa’da acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti

01.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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İznik’te direksiyon başında kalp krizi geçiren adamın hayatını yoldan geçen acil tıp teknisyeni kurtarmıştı.

İznik’te direksiyon başında kalp krizi geçiren adamın hayatını yoldan geçen acil tıp teknisyeni kurtarmıştı. 10 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim Bozçayır bu sabah vefat etti.
Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi Orhan Sokak’ta meydana gelen olayda evine gitmek için aracına binan yaşlı adam fenalık geçirdi. Yoldan geçen vatandaşlarca fark edilen İbrahim Bozçayır araçtan çıkarılarak yere yatırıldı. O esnada yoldan geçen acil tıp teknisyeni olan Fatih Sevinç, yaşlı adamın nefes almadığını görüp kalp masajına başladı. Fatih Sevinç yaklaşık 7 dakika boyunca Ferhat Köken isimli vatandaşla birlikte yaşlı adama müdahale etti.
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kalp krizi geçiren ve baygın halde olan yaşlı adamı ambulansa ile İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorlar tarafından müdahale edilen yaşlı adam hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa’ya sevk edilmişti.
İbrahim Bozçayır bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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