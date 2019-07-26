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Bursa'da ağabey cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ağabeyi Kenan Tunay’ı(45), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tuna'nın (42), akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Bursa'da ağabey cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde ağabeyi Kenan Tunay’ı(45), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tuna'nın (42), akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.
Mudanya ilçesi İpar Caddesi'nde 2017 yılının Eylül ayında yoldan geçenler, Kenan Tuna'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kenan Tuna'yı kardeşi Ramazan Tuna’nın bıçakladığını belirledi. Ramazan Tuna, evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Ramazan Tuna, ifadesinde, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” dedi.
'AKILLI OLABİLİRİM AMA BEDENSEL RAHATSIZLIĞIM VAR'
Mahkeme, Ramazan Tuna’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Kurul tarafından hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Rapor üzerine Tuna, sadece bedensel rahatsızlığı bulunduğunu, akıl sağlının yerinde olduğunu söyledi. Mahkeme, ağabey katilinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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