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Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

32. Ahilik Haftası açılış töreninde vatandaşlara simit, balık ekmek ve aşure ikram edildi

Bursa'da 32. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kentte Ahilik Haftası açılış töreni, tarihi Ulu Cami civarındaki Orhangazi Meydanı'nda yapıldı.

Vali Yakup Canbolat, mehter ve kılıç kalkan gösterisiyle başlayan törendeki konuşmasında Ahiliğin önemine değindi.

Canbolat, "13'üncü yüzyılda Türk-İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran Veli tarafından temelleri atılan ve sosyal, iktisadi, siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan Ahilik teşkilatı, aynı zamanda Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Canbolat ve beraberindekiler daha sonra, esnaf tarafından açılan stantları gezdi.

Canbolat, Bursa Simitçiler Odası tarafından 5 bin simit dağıtılmasına da katıldı.

Ayrıca, vatandaşlara balık ekmek ve aşure ikram edildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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