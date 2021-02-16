HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

16.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, içinde 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın çatısı biriken kara dayanamayıp çöktü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, içinde 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın çatısı biriken kara dayanamayıp çöktü. Can pazarını andıran görüntülerin yaşandığı olayda vatandaşlar kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Göçük altında kalan kuzulardan 4’ü kurtarılamadı.
Olay saat 14:30 sıralarında Arkaltı Caddesi Alemdar tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Bilgin’e ait ahşap malzemeden yapılmış ahırın çatısı üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayınca çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevreden vatandaşlar ve hayvanların sahibi olan aile koyun ve kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Bir yandan göçen çatıdaki karlar temizlenirken, bir yandan da boşluklardan ahıra giren vatandaşlar kuzu ve koyunları kurtarmaya çalıştı. 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, yaklaşık yarım saat süren çalışmalardan sonra boşaltılabildi.
Büyük gayretler neticesinde göçük altından çıkartılan kuzulardan 4’ü kurtarılamadı. Ahırdan tahliye edilen hayvanlar başka bir ahıra taşındı. Ahır ise kepçe yardımı ile yıkıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Hayatını kaybeden psikolog Doğan Cüceloğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.