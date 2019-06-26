Bursa'da ahır yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahırda çıkan yangın nedeniyle 4 kişi dumandan etkilendi, 8 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, 8 koyunun telef olmasına yol açtı. Ahırda bulunan motosiklet ve tarım aracı da kullanılamaz hale geldi.

10 koyunun yaralı kurtarıldığı yangını söndürmeye çalışan ev sahibi Arif Kardaş (50) ile çocukları Şeval (9), Merve (12) ve Elif Kardaş (15) ise dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

