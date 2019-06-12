Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal, sağlıklı ve yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Ahşap Oyuncak Yarışması'nın sergi ve ödül töreni Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Kültür Park'taki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, "temalı" ve "serbest" olmak üzere iki kategoride finale kalan 100 ahşap oyuncak arasında dereceye giren okullara hediyeleri takdim edildi.

Temalı kategoride birinci Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu, ikinci Ankara Etimesgut Hayriye Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, mansiyon ödülü Hatay Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Serbest kategoride ise Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Samsun Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İ.M.K.B Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu, mansiyon ödülü Aydın Efeler Dalaman Lisesine layık görüldü.