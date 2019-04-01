Bursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyor

Mehmet İNAN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partili seçmenler, seçim kutlamalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.

Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları netlik kazandı. Sandıkların tamamına yakınının açıklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'ın zaferini ilan etti. Bu sonucun ardından AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na inen vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Meşaleler ve bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, zaferi coşkuyla kutladı. Sahnede seçim şarkısını söyleyen Alinur Aktaş, meydanda toplanan partililere seslendi. Seçim sürecinde kendisine yardım eden herkese teşekkür eden Aktaş, "Çok değerli kardeşlerim, düğümüze neşemize hoş geldiniz. Tüm teşkilatımızla beraber bu süreçte yollara düştük. Sıkılmadık el, çalınmadık kapıbırakmadık. Allah’a hamd olsun bugün bu mutluluğu her birlikte yaşıyoruz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onur ve şereftir. Sahada bunu hep söyledim. Bu şehrin sorunlarını iyi bildiğimi, bundan sonra teşkilatımızla, sizlerle ve liderimiz Recep Tayip Erdoğan ile birlikte çok daha ilerilere götürmenin hesabı içerisinde olduğumuzu sizlere anlatmıştım" dedi. Konuşmasında hayalindeki Bursa'yı anlatan Aktaş, "Ben biliyorum bu süreçte bana dualarıyla ve bu şehirdeki o sakallı amcalarımızın, o gözü yaşlı teyzelerimizin duaları vardır. Allah her birinizden razı olsun. Hayalimiz ulaşılabilir bir Bursa’yı oluşturmak, turizm pastasını büyüten bir Bursa’yı oluşturmak, daha yeşil bir Bursa’da yaşamak ve kentsel dönüşümle, şehirleşmeyle alakalı sorunlarını gideren bir Bursa’yı geliştirmek ve kurmaktır. Bunlar bizim en büyük hayalimizdir" dedi.

