Bursa’da AK Parti’yi yasa boğan ölüm

Bursa’da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı’nın oğlu AK Parti Gençlik Kolları üyesi Nihat Yazıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yazıcı’nın sosyal medyada yaptığı, "Mevlam neylerse güzel eyler" paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Bursa’da AK Parti’nin kurucularından Ali Yazıcı’nın oğlu Nihat Yazıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün gece Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yazıcı ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak genç adam, sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Gençlik Kolları’nda da bir süre görev alan Nihat Yazıcı’nın ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve partilileri yasa boğdu. Nihat Yazıcı sosyal medyada son paylaşımında, "Mevlam neylerse güzel eyler" diye yazdı.

Nihat Yazıcı’nın cenazesi yarın Mihraplı Camii’nde Cuma Namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



