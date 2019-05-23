HABER

Bursa’da AK Parti’yi yasa boğan ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:40 | Son Güncelleme

Bursa’da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı’nın oğlu AK Parti Gençlik Kolları üyesi Nihat Yazıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’da AK Parti’yi yasa boğan ölüm

Bursa’da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı’nın oğlu AK Parti Gençlik Kolları üyesi Nihat Yazıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yazıcı’nın sosyal medyada yaptığı, "Mevlam neylerse güzel eyler" paylaşımı herkesi duygulandırdı.
Bursa’da AK Parti’nin kurucularından Ali Yazıcı’nın oğlu Nihat Yazıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün gece Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yazıcı ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak genç adam, sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AK Parti Bursa Gençlik Kolları’nda da bir süre görev alan Nihat Yazıcı’nın ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve partilileri yasa boğdu. Nihat Yazıcı sosyal medyada son paylaşımında, "Mevlam neylerse güzel eyler" diye yazdı.
Nihat Yazıcı’nın cenazesi yarın Mihraplı Camii’nde Cuma Namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Bursa’da AK Parti’yi yasa boğan ölüm

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
Süleyman Soylu Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptıSüleyman Soylu Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.