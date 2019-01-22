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Bursa'da akaryakıt kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:00 | Son Güncelleme

11 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt üretilip satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 bin litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt satışında kullanılan dinamolu tesisat, hesap defteri ve pos cihazı ele geçirdi.

İş yerindeki L.C. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt ve ekipman, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt kaçakçılığı Bursa

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