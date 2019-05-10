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Bursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

BURSA’da, iddiaya göre baz istasyonundan akü çalan 4  şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklama

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, iddiaya göre baz istasyonundan akü çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü Gürsu ilçesinde bulunan İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede şüphelilerin A.K., Ö.B., K.Y. ve A.Ş.A. olduğu belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. ve Ö.B. yakalanırken, diğer iki şüpheli K.Y. ve A.Ş.A. ise durumu anlayınca kaçtı. Gözaltına alınan A.K. ve Ö.B. işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, kaçan K.Y. ve A.Ş.A. de kısa sürede metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve Ö.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.Y. ve A.Ş.A.’nın sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Bursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklamaBursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklamaBursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklamaBursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklama

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