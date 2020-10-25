HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi silahla bir kişi de bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan N.G. ile babası Ş.G., husumetleri bulunan G.T. ve kardeşi M.T. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.T. ile kardeşi M.T. yanlarındaki silah ve bıçakla N.G. ile Ş.G.’ye saldırdı. Kavgada, N.G. bacağından silah ve bıçakla, Ş.G. de belinden bıçakla yaralandı. Sesleri duyan meraklı kalabalık pandemiyi hiçe sayarak yaralıların başlarına toplanırken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı
HDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
MSB görüntüleri paylaştı! "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası tamamlandı
MSB görüntüleri paylaştı! Deniz safhası tamamlandı
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Sahte içkide korkutan bilanço! Yurt genelinde 17 günde 78 kişi öldü
Kabus büyüyor! İşte sahte içkide 17 günlük bilanço
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.