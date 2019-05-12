HABER

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.Olay, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Bahçe Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Bahçe Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan S.E. ve K.A. sokakta tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca, K.A. belindeki silahı çıkartıp S.E.’nin ayaklarına iki el ateş etti. Şüpheli K.A. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.E. Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı. Yaralı S.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

Bursa’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 1 yaralı

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan “Anneler Günü” mesajıEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan “Anneler Günü” mesajı
Aynı günde iki kez yandıAynı günde iki kez yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.