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  4. Bursa’da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi

Bursa’da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi

06.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Bursa’da alacaklıları kapıya dayanan adam tüfekle kendini eve kilitledi.

Bursa’da alacaklıları kapıya dayanan adam tüfekle kendini eve kilitledi. Koç başıyla kırılan kapının içerisinden 2 kişi çıkarıldı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 5. Şahin Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Nazif M. kapısına dayanan alacaklıları karşı tüfekle kendini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk olarak 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Nazif M. ikna çabalarına cevap vermeyince ekipler koç başıyla içeri girdi. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Nazif M.’nin yanında Ertan N.’nin de olduğunu da tespit eden ekipler iki kişiyi ters kelepçe yaparak gözaltına aldı.
İki şüpheli emniyete götürülürken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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