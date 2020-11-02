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Bursa’da alevli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da itfaiye ekipleri gece boyunca yoğun bir mesai harcadılar.

Bursa’da itfaiye ekipleri gece boyunca yoğun bir mesai harcadılar. Seyir halindeki bir cip alev alırken araca ilk müdahale kova dolusu su dökülerek müdahale yapıldı. Otobanda bir tırın dorsesinde çıkan yangın ile park halindeki bir otomobilde çıkan yangınlar da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
İlk yangın Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir cip aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, LPG’li araca ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından bir kova su dökülerek yapıldı. Zafer Grubu’ndan çıkış yapan itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
İkinci yangın ise Bursa Ankara Doğu Çevre yolu Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bir tırın dorsesi alev aldı. Gürsu ve Kestel gruplarından çıkan itfaiye ekipleri 15 dakikada müdahale ettikleri yangını söndürdüler.
Son yangın ise merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Park halindeki bir otomobil alev aldı. Demirtaş Grubu’ndan çıkış yapan büyükşehir itfaiye ekibi yangını söndürdü. Polis ekipleri 3 yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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